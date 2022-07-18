الخارجية الروسية تدعو جميع الدول للتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

رحبت روسيا بانضمام دومينيكا إلى معاهدة حظر التجارب النووية، ودعت جميع الدول غير الموقعة، للالتحاق بالمعاهدة.

وورد في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية أن "كومنولث دومينيكا قد انضم إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لتصبح الدولة 173 التي تصدق عليها".

وقالت الخارجية: "من الجدير بالذكر أن هذا التصديق وضع خطا في إطار إضفاء الطابع العالمي على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إذ انضمت جميع الدول الـ33 في المنطقة إلى المعاهدة".

وأضافت الوزارة أن "روسيا ترحب بهذه الخطوة الهادفة إلى ضمان دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

وخلصت الخارجية إلى أنه "مع تأكيد التزامنا الثابت بالمعاهدة، ندعو جميع الدول التي لم توقع وتصدق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على الفور إلى أن تفعل ذلك".

وصدقت روسيا على المعاهدة عام 2000، ومنذ ذلك الحين التزمت بأحكامها، وتشارك بنشاط في أعمال لجنة المنظمة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

المصدر: نوفوستي