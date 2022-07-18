لجنة التجارة الأمريكية توصي برفع الرسوم عن الأسمدة الروسية

أعلنت لجنة التجارة الأمريكية أن الأسمدة النيتروجينية الروسية لا تشكل تهديدا للصناعة في الولايات المتحدة، وأوصت برفع رسوم مكافحة الإغراق عنها.

وقررت السلطات الأمريكية الشهر الماضي، فرض رسوم مكافحة الإغراق على الأسمدة النيتروجينية الموردة من روسيا، بحجة أن الشركات الروسية باعتها بأسعار مخفضة.

وذكرت الوكالة أن المنتجين الروس يستفيدون من تحفيزات تخضع للإجراءات التعويضية الأمريكية، مما يمكنهم من بيع الأسمدة بأسعار مخفضة.

المصدر: نوفوستي