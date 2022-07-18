موسكو: "مايكروسوفت" تسيطر على البنية التحتية المعلوماتية في أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، أن "مايكروسوفت" تنفذ أوامر البنتاغون ووكالات الاستخبارات الأمريكية للسيطرة الكاملة على البنية التحتية المعلوماتية في أوكرانيا.

وقال سيرومولوتوف معلقا على تقرير "مايكروسوفت" الذي تتهم فيه الشركة روسيا بشن هجمات الكترونية: "مايكروسوفت تنفذ أمر البنتاغون ووكالات الاستخبارات للسيطرة الكاملة على البنية التحتية للمعلومات في أوكرانيا بالكامل وحرمانها من أي "سيادة رقمية". واعترفت الشركة نفسها بهذا في تقرير لها".

وأعلنت شركة "مايكروسوفت" في وقت سابق أن قراصنة روسا مدعومين من الدولة انخرطوا في تجسس استراتيجي ضد الحكومات ومراكز الفكر والشركات ومجموعات الإغاثة في 42 دولة تدعم كييف.

المصدر: نوفوستي