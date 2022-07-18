بدء تشكيل هيئة المحلفين في محاكمة مستشار ترامب السابق

بدأ القضاء الأمريكي تشكيل هيئة محلفين للوقوف على رفض ستيف بانون مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب، التعاون مع التحقيق البرلماني في اعتداء الكونغرس في 6 يناير 2021.

وكان بانون مستشارا متكتما لكن مؤثر جدا، ولعب دورا أساسيا في انتخاب ترامب رئيسا في عام 2016، قبل أن يطرد في العام التالي.

وبقي ترامب وبانون مقربين، وكانا على تواصل في الأيام التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول، بحسب اللجنة النيابية المسؤولة عن تسليط الضوء على دور ترامب في الهجوم.

وللتحقيق في طبيعة محادثاتهما، استدعت اللجنة ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق، لكنه رفض، متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية.

وفي نوفمبر الفائت وجه القضاء إلى بانون رسميا تهمة عرقلة سير العدالة، وحدد 18 يوليو موعدا لبدء محاكمته.

وفي نهاية الأسبوع الماضي وافق بانون، بعد طول رفض، الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق النيابية، في قرار اعتبره المدعي العام "محاولة أخيرة لتجنب المحاسبة".

وكان وكلاء الدفاع عن المتّهم قد حاولوا إرجاء موعد انطلاق المحاكمة إلىأكتوبر لكي لا تتزامن جلساتها مع جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها لجنة التحقيق النيابية.

وقالت النائبة الديمقراطية زوي لوفغرن، إنه بعد أكثر من عام من التحقيقات، ستعرض اللجنة تفاصيل ما حدث في 6 كانون الثاني 2021 كما عاشها ترامب، أي "ما حصل وما لم يحصل".

المصدر: "أ ف ب"