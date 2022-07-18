"تسلا" تعوض سيدة بـ100 ألف دولار إثر خلل بنظام قيادة سيارتها الذاتي

قضت محكمة ألمانية بفرض غرامة مالية قدرها 101 ألف دولار على شركة "تسلا"، تعويضا لسيدة تقدمت بشكوى ضد الشركة إثر مشاكل واجهتها في نظام القيادة الذاتي AutoPilot لسيارتها.

وأوردت مالكة سيارة "تسلا" في دعواها القضائية أنها وقعت على عقد لشراء السيارة في ديسمبر 2016، مقابل 112,640 يورو، (حوالي 114500 دولار)، ثم قامت بدفع 5500 يورو مقابل حصولها على ميزة القيادة الذاتية، بعد استلامها السيارة في مارس 2017.

وتضمنت الدعوى تكرار شكاوى مالكة السيارة ومعاناتها مع نظام "أوتوبايلوت" منذ نوفمبر 2017، وذلك بعد 7 أشهر فقط من شحن سيارتها إليها من الولايات المتحدة.

وأيدت الهيئة القضائية الألمانية شكوى السيدة بشأن كون النظام الذكي الخاص بالقيادة الذاتية لسيارتها معطلا ولا يعمل وفقا للأداء المتوقع منه، حيث إن قرار المحكمة تضمن الحكم بأن "أوتوبايلوت" يتضمن مشاكل تقنية تتسبب في عدم قدرته على تمييز العوائق في طريقه، إلى جانب الضغط المفاجئ على المكابح دون حاجة واضحة لذلك.

ورفض محامي دفاع "تسلا" ادعاءات مالكة السيارة، قائلا إن مزايا وأداء "أوتوبايلوت" لا يتضمن قدرته على العمل في ظروف الكثافات المرورية بالمدن، ولكن المحكمة لم تتقبل حجة الدفاع.

المصدر: cnbc