المستشار الألماني: لمسنا توافقا مشتركا في المحادثات مع الرئيس السيسي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن القمة التي جمعته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برلين، شهدت تفاهما وتوافقا مشتركا في القضايا التي تم بحثها.

وأضاف شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، عقب قمة جمعتهما في برلين، يوم الاثنين، أن مصر تشهد تطورات كبيرا في مجال البنية التحتية، وتشييد والمصانع، فضلا عن امتلاكها محطات إسالة الغاز الطبيعي.

وأوضح أنه لا يمكن الاعتماد على شريك واحد في ملف الطاقة، طالما يتوفر شركاء متعددون، مشيرا إلى تناول ملفات ثنائية وإقليمية ودولية مع الرئيس المصري.

ولفت إلى أنه تناول في محادثاته مع الرئيس السيسي موضوع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى غزة وليبيا، وتوافقا على ضرورة إجراء انتخابات مستقلة ونزيهة هناك، وقال: "شعرنا باتفاق مشترك في المواضيع التي تم طرحها".

وذكر أن مباحثاته مع الرئيس السيسي، تناولت كذلك ملف الأزمة الأوكرانية، مبينا أن الكثير من الدول التي تقع بعيدا عن مناطق الصراع تتأثر كذلك بتبعات الحرب.

وأشار إلى تطور العلاقات المصرية والألمانية، والتي هي قائمة على الاحترام المتبادل، ومن مظاهر هذا التعاون، الشركات التي تستثمر في مصر ووجود جامعات ألمانية في مصر، وطلاب مصريون يدرسون في ألمانيا.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري