الولايات المتحدة.. بدء محاكمة جزار مدرسة باركلاند في فلوريدا

تبدأ الاثنين في فلوريدا محاكمة لتحديد عقوبة منفذ عملية إطلاق نار في مدرسة ثانوية في باركلاند في 2018 أودت بحياة 17 شخصا، يواجه فيها المتهم إما الإعدام أو السجن مدى الحياة.

واستغرق اختيار المحلفين الـ12 ثلاثة أشهر، هم سبعة رجال وخمس نساء اعتبروا محايدين بدرجة كافية لتقرير مصير المتهم نيكولاس كروز (23 عاما)، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما عندما أطلق النار في 14 فبراير 2018 في ثانوية في باركلاند في فلوريدا التي كان يرتادها سابقا، مستخدما بندقية هجومية اشتراها بشكل قانوني قبل عام، فقتل 17 شخصا وأصاب 15 آخرين بجروح.

واعترف نيكولاس كروز في أكتوبر بالتهم السبع عشرة بالقتل (قتل 14 تلميذا وثلاثة بالغين) وبـ17 محاولة قتل لكل من الـ17 جريحا، قائلا إنه "آسف".

من المتوقع أن يستخدم محامو نيكولاس كروز حجة أن موكلهم مصاب بأمراض نفسية وأن يذكروا بأن سبق واعتذر.

وسيركز الادعاء على طابع التعمد في تنفيذ الجريمة، مستندا إلى مقطع فيديو تم تصويره قبل تنفيذ إطلاق النار قال فيه كروز "فلتبدأ مجزرتي اليوم. فليهرع جميع الأطفال المرعوبين ويختبئوا".

المصدر: "أ ف ب"