قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني يزور الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

زار قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها مع الإمارات.

واعتبر تنكسيري أن "الدفاع عن الثورة الإسلامية في الوقت الحاضر التي تعيش في ذروة المظلومية أمام المستكبرين من النعم الالهية على أبناء الشعب الإيراني"، داعيا عناصر الحرس الموجودين في الجزر والخطوط العملياتية الأمامية إلى "الحفاظ على استعدادهم القتالي في أعلى المستويات وتعزيز معنوياتهم من خلال الاتكال على القدرة الالهية التي لا تقهر ولا تزول".

وحذر "العدو من مغبة القيام بأي تحرك طائش يريد اثارة الفتنة أو الاعتداء على النظام الإسلامي"، مؤكدا أنه "سيتلقى صفعة لن ينهض من مكانه ابدا وستجعله القوات الإسلامية يعض أصابع الندم هو ومن يقف وراؤه".

المصدر: "العالم"