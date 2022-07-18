إصابة 5 أشخاص في هجوم على ملهى ليلي جنوبي إسبانيا

أعلنت الشرطة في إسبانيا، اليوم الاثنين، إصابة 5 أشخاص بينهم 4 بإطلاق نار في هجوم داخل ملهى ليلي، في مدينة ماربيلا، جنوبي البلاد.

وقالت شرطة المدينة في بيان إن اثنين من المصابين "في حالة حرجة"، مشيرة إلى أن 4 من الضحايا تعرضوا لإطلاق النار بينما أصيب الخامس وهو منفذ الهجوم بجروح إثر تعرضه للطعن بسكين.

وأوضحت الشرطة أن المصابين اللذين تعرضا لإصابات بالغة هما "رجل إيرلندي وامرأة (لم تحدد جنسيتها).

وفي السياق، أكدت الشرطة إلقاء القبض على منفذ الهجوم، بينما لم توضح الأسباب التي أدت إلى وقوع الواقعة وأعمال العنف وإطلاق أحد الأشخاص النيران على المتواجدين داخل الملهى الليلي، وفق المصدر ذاته.

المصدر: AP