قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بريطانيا تقوم بتسييس وتصعيد الموقف حول وفاة مرتزق بريطاني في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في وقت سابق، ذكرت داريا موروزوفا مفوضة شؤون حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن المرتزق البريطاني بول جونسون أنتوني دومينيك أوري، الذي كان محتجزا في دونيتسك، توفي في 10 يوليو بسبب المرض وحالة الاكتئاب "بسبب اللامبالاة بمصيره في وطنه".

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وجاء في رد زاخاروفا على سؤال من وسائل الإعلام، تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تلاحظ "سعي لندن غير اللائق في تسييس وتصعيد الموقف حول المواطن البريطاني ب. أوري، الذي توفي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت زاخاروفا القول: "هذا على الرغم من أن معلومات سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، تؤكد على أنه لم يكن بتاتا شخصا مدنيا، بل كان عسكريا محترفا خدم سابقا في أفغانستان والعراق وليبيا، وبعد ذلك قاد عمليات قتالية وأشرف على تدريب عناصر الجيش الأوكراني. وفي أبريل الماضي تم توقيفه عندما حاول التسلل عبر نقطة تفتيش".

المصدر: نوفوستي