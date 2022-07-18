ماليزيا تصادر أنياب أفيال وحراشف آكل النمل بـ18 مليون دولار

أعلنت السلطات الماليزية اليوم الاثنين مصادرة حاوية تضم أنياب أفيال وحراشف آكل النمل وجماجم وعظام حيوانات أخرى يقدر سعرها بحوالي 18 مليون دولار.

وذكرت هيئة الجمارك في بيان أنها اكتشفت الشحنة المحظورة مخبئة خلف ألواح خشبية بعد فحوص يوم 10 يوليو لسفينة قادمة من إفريقيا. تضمنت الشحنة ستة آلاف كيلوغرام من أنياب الأفيال، ومائة كيلوغرام من حراشف آكل النمل، و25 كيلوغراما من قرون وحيد القرن و300 كيلوغرام من جماجم الحيوانات وعظامها وقرونها.

وأضافت هيئة الجمارك أن التحقيقات بشأن المستورد ووكيل الملاحة جارية، دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل. ولم يتضح ما إذا كان من المفترض أن ترسل الحاوية إلى أنحاء أخرى من آسيا. يعتقد أن للأنياب العاجية وقرون حيوان وحيد القرن وحراشف آكل النمل مميزات علاجية ويكثر عليها الطلب في المنطقة.

المصدر: أ ب