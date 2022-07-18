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الكرملين: الظروف تغيرت لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا

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الكرملين: الظروف تغيرت لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا
Sputnik
الكرملين، موسكو
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صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الوفد الأوكراني المفاوض لا يحافظ على أي اتصالات مع روسيا بعد التوصل إلى اتفاقيات اسطنبول.

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وقال أوشاكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "تم قطعها بعد التوصل إلى اتفاقية مبدئية في إسطنبول. بعد ذلك لم يحافظ الوفد الأوكراني على أي اتصالات معنا".

وأضاف: "يعني ذلك أنه إذا استأنفت المفاوضات فستكون ظروف إجرائها مختلفة تماما. وحتى الآن لا يوجد هناك أي اهتمام من جانب كييف ومن جانب الدول الغربية على حد سواء".

المصدر: نوفوستي

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