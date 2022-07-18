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مساعد الرئيس الروسي: بوتين وأردوغان ورئيسي سيوقعون بيانا مشتركا

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مساعد الرئيس الروسي: بوتين وأردوغان ورئيسي سيوقعون بيانا مشتركا
Sputnik Sergei Mamontov
صورة تعبيرية
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أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن بوتين وأردوغان ورئيسي سوف يوقعون بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في طهران.

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جاء ذلك في إفادة صحفية لمساعد الرئيس، حيث قال إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيريه الإيراني، إبراهيم رئيسي، والتركي، رجب طيب أردوغان، سيوقعون بيانا مشتركا خلال اجتماع في طهران، وقد تم بالفعل إعداد مسودته.

وقال أوشاكوف: "عقب نتائج اجتماع قمة دول مسار أستانا في طهران، من المفترض تبني بيان مشترك، وقد تم إعداد المسودة، وتم الاتفاق عليها بالفعل. وسيتم الإعلان عن اعتمادها فور اجتماع الرؤساء الثلاثة".

المصدر: نوفوستي

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