فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة وارداته من الغاز الأذربيجاني

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الأذربيجاني "خلال بضعة أعوام".

وكتبت فون دير لاين في تغريدة على "تويتر": "الاتحاد الأوروبي يتحول إلى موردي طاقة أكثر موثوقية. أنا اليوم في أذربيجان لتوقيع اتفاق جديد. هدفنا مضاعفة عمليات تسليم الغاز الأذربيجاني إلى الاتحاد الأوروبي خلال بضعة أعوام. (هذا البلد) سيصبح شريكا أساسيا لأمن الإمدادات وعلى طريق الحياد المناخي".

Azerbaijan has a tremendous potential in renewable energy.



Today we are laying the ground for a new partnership in this area.



And we commit to reducing methane emissions through the entire gas supply chain. https://t.co/DQtFG7GFbu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في يونيو الماضي أن حجم صادرات الغاز الأذربيجاني العام الماضي بلغ 22 مليار متر مكعب، ومن المقرر هذا العام تصدير 24 مليار متر مكعب، وفي العام المقبل من المقرر أن تزيد الأحجام.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، ووزارة الطاقة الأذربيجانية، فإن إنتاج الأخيرة من الغاز الطبيعي، بلغ العام الفائت 43.9 مليار متر مكعب، صدرت منها 8.2 مليارات متر مكعب إلى أوروبا.

وفي 31 ديسمبر 2020، بدأت أذربيجان بتوريد الغاز تجاريا إلى أوروبا بواسطة خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي (TAP)، وهو جزء من ممر الغاز الجنوبي (SGC)، وستوفر أذربيجان عبر المسار 10 مليارات متر مكعب من الغاز.

المصدر: RT + "الأناضول"