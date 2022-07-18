أكار: الموافقة على المبادئ العامة للخطة الخاصة بـ "قضية الحبوب"

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن موافقة اللجنة الرباعية على أسس المبادئ العامة للخطة الخاصة بـ "قضية الحبوب" والتي يجب الآن تحديد تفاصيلها.

وفي وقت سابق أجريت مفاوضات في إسطنبول بين الوفود العسكرية لروسيا وأوكرانيا وتركيا ووفد الأمم المتحدة بشأن تسوية "قضية الحبوب"، وتم التوصل إلى إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، حيث صرح وزير الدفاع التركي بعقد اجتماع بين الوفدين الروسي والتركي مرة أخرى في تركيا لمناقشة "قضية الحبوب".

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وصرح أكار للصحفيين بأنه "تمت الموافقة على خطة نقل الحبوب والمنتجات الغذائية من حيث المبادئ العامة، ونواصل جهودنا لتحويلها إلى وثيقة ملموسة لبدء عملية التنفيذ".

وكان مصدر مطلع ذكر لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن الاتفاق المبدئي لموعد انعقاد الاجتماع بين وفود روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة بشأن "قضية الحبوب" هو 20-21 يوليو، حيث لا توجد عقبات كبيرة لتوقيع اتفاقية سحب السفن المحملة بالحبوب في البحر الأسود، إلا أن هناك تفاصيل فنية لا تزال عالقة بشأن القضية، وتحديدا فيما يخص إنشاء منطقة أمنية لفحص السفن بالقرب من المياه الأوكرانية، وليس في الموانئ نفسها، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ مراقبة السفن بشكل مشترك من قبل تركيا والأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي