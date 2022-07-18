تقرير: استهداف ناشطين في تايلاند ببرنامج "بيغاسوس" للتجسس

أفاد تقرير لمجموعات حقوقية بأن عشرات الناشطين التايلانديين المدافعين عن الديمقراطية، استهدفوا ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" في أوج التظاهرات المناهضة للحكومة.

وكشف التقرير الذي أعدته مجموعة Citizen Lab الكندية المعنية بالأمن الإلكتروني ومجموعتان تايلانديتان هما iLaw وDigitalReach، أن البرنامج استهدف الهواتف المحمولة لنحو 30 ناشطا وأكاديميا ومحاميا وعاملا في مجال الإغاثة معظمهم على صلة بمنظمات للحقوق المدنية.

وجاء في التقرير أن عمليات الاستهداف تمت في الفترة "من أكتوبر 2020 حتى نوفمبر 2021، بالتزامن مع فترة شهدت تظاهرات واسعة مؤيدة للديموقراطية، واستهدفت بشكل أساسي شخصيات رئيسية ضمن الحركة الداعمة للديمقراطية".

ولم يحدد التقرير بشكل حاسم الجهة التي يشتبه بوقوفها وراء استخدام البرنامج، لكنه لفت إلى أن NSO group المصنعة للبرنامج، تقول إنها لا تبيع هذه التكنولوجيا إلا لحكومات.

وقالت iLaw في ملخصها للاستنتاجات "يمكن في الظروف الراهنة استنتاج بأن استخدام "بيغاسوس" ضد المعارضين سيكون مفيدا بشكل كبير للحكومة التايلاندية".

وعلم الناشطون باستهدافهم في نوفمبر 2021 عندما أرسلت "آبل" إشعارا لإبلاغهم بأن أجهزتهم المحمولة كانت عرضة لهجمات مدعومة من الدولة.

ورفعت "آبل" دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد NSO على خلفية الاشتباه باستخدام برامج الشركة الإسرائيلية لخرق عدد من هواتف "آي فون" حول العالم.

واجتاحت احتجاجات واسعة العاصمة التايلاندية قبل عامين عندما خرج الآلاف للمطالبة بمزيد من الحريات المدنية وبتخفيف القوانين المشددة التي تمنع أي انتقاد للعائلة الملكية.

وبإمكان برنامج "بيغاسوس" استخراج بيانات وتفعيل الكاميرات أو الميكروفونات فور اختراقه الجهاز المحمول بنجاح.

المصدر: "أ ف ب"