اجتماع جديد لروسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة بشأن الحبوب

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن اجتماعا لوفود من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيعقد في تركيا هذا الأسبوع بشأن قضية الحبوب.

وكانت إسطنبول قد استقبلت مفاوضات بين الوفود العسكرية لروسيا وأوكرانيا وتركيا ووفد من الأمم المتحدة بشأن تسوية "قضية الحبوب"، وبحسب النتائج، قال وزير الدفاع التركي إنه قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، حيث سيلتقي الوفدان الروسي والأوكراني مرة أخرى في تركيا لمناقشة "قضية الحبوب" هذا الأسبوع.

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كذلك فقد ذكر مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية أن الموعد الأولي لهذا الاجتماع سوف يكون 20-21 يوليو، وبينما لا توجد عقبات كبيرة لتوقيع اتفاقية لسحب السفن المحملة بالحبوب في البحر الأسود، إلا أنه لا زالت هناك تفاصيل فنية يجب الاتفاق بشأنها، بما في ذلك، وفقا للمصدر، إنشاء منطقة أمنية لفحص السفن بالقرب من المياه الأوكرانية، وليس في الموانئ نفسها، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ المراقبة بشكل مشترك من قبل تركيا والأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي