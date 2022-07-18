زاخاروفا: هذا ردنا على كل من يتهم موسكو برفض التفاوض مع كييف

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن كييف أكدت مجددا أنها لا تنوي إجراء مفاوضات مع روسيا، وأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي لا يريد السلام.

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وردا على تصريح لوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، مفاده أن المفاوضات مع روسيا ممكنة "فقط بعد هزيمتها"، كتبت زاخاروفا في صفحتها على "تلغرام": الرد لكل من ينتقد روسيا بـ "عدم إجراء مفاوضات مع نظام كييف". نظام كييف يتخلى عنها. هذا ما أكده كوليبا اليوم مرة أخرى".

وعبرت عن اعتقادها بأن وزير الخارجية الأوكراني لم يذكر أن "هذا ليس موقف دولة أوكرانيا بل أغنية غنتها واشنطن، وبدأ نظام كييف بتكرارها".

وتابعت: "لكن الواقع مؤكد... زيلينسكي ورفاقه (ما تبقى منهم) لا يريدون السلام".

المصدر: نوفوستي