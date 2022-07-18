كان يبيعهن في أربيل..الحرس الثوري يقبض على زعيم أكبر عصابة إتجار بالنساء الإيرانيات (فيديو)

أفاد التلفزيون الإيراني بأن استخبارات الحرس الثوري الإيراني تمكنت من القبض على زعيم أكبر شبكة تهريب واتجار بالنساء الإيرانيات ومساعدته.

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وفي تقرير له، قال التلفزيون الإيراني: "بعد أشهر من الرصد الدقيق، استخبارات الحرس الثوري الإيراني تلقي القبض على علي برجادي كيا، زعيم أكبر شبكة تهريب والاتجار بالنساء الايرانيات، ومساعدته زهراء منصوري، في محافظة أذربايجان الغربية".

وأوضح التقرير أن "الشبكة قامت بنقل 1000 فتاة من مدن إيران إلى أربيل العراق وبيعهن في ملاهي المدينة".

وتمت الإشارة إلى أن "الإعلام المعارض أعلن عن اعتقال زهراء منصوري بتهمة أنها مثلية، ولكن في الحقيقة هي كانت جزء من عصابة تهريب فتيات ونساء إيرانيات الى اربيل و بيعهن في ملاهي المدينة".

وذكر التقرير أن "زهراء منصوري التي تعرف باسم سارة، متزوجة و لديها طفلان، لكنها تدعي المثلية وكانت تظهر ذلك على مقاطع فيديو تنشرها على الإنترنت، إلى أن تم القبض عليها من قبل قوات الامن و استخبارات الحرس الثوري".

المصدر: RT