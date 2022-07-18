كوليبا: لا مفاوضات مع روسيا قبل هزيمتها

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن المفاوضات مع روسيا ممكنة "فقط بعد إلحاق الهزيمة بها".

وأضاف الوزير الأوكراني، في مقابلة مع "فوربس أوكرانيا": "يدرك الجميع أن المفاوضات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالوضع في الجبهة. أقول لجميع الشركاء شيئا بسيطا:" يجب أن تجلس روسيا إلى طاولة المفاوضات بعد الهزيمة في ساحة المعركة".

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وزعم كوليبا بأنه في حال العكس، ستعود روسيا مجددا "لاستخدام لغة الإنذارات مرة أخرى".

وأشار وزير خارجية أوكرانيا، إلى أنه لا توجد في الوقت الراهن، أية أسس لإجراء مفاوضات مع روسيا.

في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا لا ترفض محادثات السلام بشأن أوكرانيا، ولكن كلما تأخر وقت انطلاقها، زادت صعوبة التفاوض وتعقدت إمكانية الاتفاق.

المصدر: نوفوستي