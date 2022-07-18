بخلاف الأسلحة.. ضابط في قوات دونيسك يكشف عن تجارة جديدة تزدهر في الجيش الأوكراني

قال أندريه ماروتشكو الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن "تجارة وزراعة الأعضاء البشرية" بشكل غير مشروع تنشط بين المسلحين في القوات الأوكرانية، بما في ذلك من الدول الغربية.

وذكر أن هذه العصابات تنشط في أراضي دونباس المحتلة من قبل الجيش الأوكراني.

وأضاف المقدم مارتشكو: "انتشرت الأنباء عن المختبرات البيولوجية في مقاطعة لوغانسك منذ خمس سنوات. وجرى العمل فيها، ليس فقط في مجال إكثار مسببات الأمراض، بل كان هناك من مارسوا زراعة الأعضاء بشكل غير مشروع. وعمل هؤلاء كذلك على أراضي مقاطعة دونيتسك الخاضعة لجيش أوكرانيا. والآن فروا من سيفيرودونيتسك مع معداتهم، بمجرد أن أتيحت لهم الفرصة في ذلك".

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ووفقا له، تقوم هذه المجموعات بسرقة الأعضاء السليمة من أجسام الجرحى والقتلى من عناصر الفصائل المسلحة الأوكرانية، ومن المدنيين الذين يتعاطفون مع روسيا، الذين يختفون بشكل مريب بعد اعتقالهم.

وأشار إلى وجود شهادات تدل على قيام بعض المختصين الغربيين، بنقل هذه الأعضاء البشرية إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة كييف، ومن ثم إلى الخارج وبالذات في الغرب حيث يتم بيعها بأسعار عالية.

المصدر: نوفوستي