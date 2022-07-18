خطايا "الناتو" السبع

نشرت صحيفة People’s Daily الصينية أن حلف "الناتو" يعاني من 7 خطايا "مميتة حقا" وتشكل تهديدا كبيرا لتنمية العالم.

الخطيئة الأولى لحلف "الناتو"، وفقا للصحيفة، هي وجود شكل من أشكال العنصرية لدى الحلف، حيث تشير الصحيفة أن "الناتو"، وعلى الرغم من حقيقة انتصار روسيا/الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، إلا أنه يعتبر أنها خسرت الحرب الباردة.

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الخطيئة الثانية هي أن الأيديولوجيا التي يعتنقها الحلف هي هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحوز يقينا مطلقا بأنها فوق كل العالم.

الخطيئة الثالثة هي إهمال القانون الدولي، وهو ما تؤكده الأحداث الأخيرة، حينما دعا "الناتو" الدولتين الاسكندنافيتين، فنلندا والسويد، إلى الانضمام إلى الحلف، على الرغم من التزامه بعدم التمدد شرقا نحو روسيا.

الخطيئة الرابعة أن الحلف يدعي أنه يتصرف وفقا لميثاق هيئة الأمم المتحدة فقط، إلا أن ذلك يتنافى مع الواقع.

الخطيئة الخامسة هي عمل "الناتو" بنشاط على تعزيز سياسة الكتلة.

الخطيئة السادسة هي محاولات الحلف زرع المواجهة في العالم والتصعيد في مناطق مختلفة من الكوكب، وهو مظهر من مظاهر عقلية الحرب الباردة.

الخطيئة السابعة هي سعي الحلف المستمر إلى التوسع العالمي، بمعنى الانحراف عن الرغبة الأصلية والهدف الأساسي من الحلف وهو تأمين شمال الأطلسي.

المصدر: نوفوستي