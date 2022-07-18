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باسورين: تحرير دونباس بالكامل قبل حلول نهاية العام

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باسورين: تحرير دونباس بالكامل قبل حلول نهاية العام
Sputnik
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أعرب إدوارد باسورين المتحدث الرسمي باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، عن اعتقاده بأنه سيتم تحرير كامل دونباس في هذا العام.

وأضاف باسورين، في حديث تلفزيوني: "لقد حققنا تقدما محددا، وفي المستقبل - ولن نتحدث هنا عن مواعيد دقيقة- لكن تحرير أراضي دونباس سينجز هذا العام بالكامل".

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ويشار إلى أن روسيا باشرت بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في يوم 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها، في حماية الناس الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات "للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. ولتحقيق ذلك يجب تنفيذ عملية اجتثاث النازية ونزع السلاح في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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