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اكتمال تشكيل الإدارات المدنية بجمهورية لوغانسك الشعبية

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اكتمال تشكيل الإدارات المدنية بجمهورية لوغانسك الشعبية
Globallookpress Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية/ ليونيد باسيتشنيك (صورة أرشيفية)
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صرح رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، بأن تشكيل الإدارات في جميع مدن ومناطق الجمهورية قد اكتمل.

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وكان باسيتشنيك قد وقع على المرسوم الخاص بإنشاء إدارات في مدن ومناطق الجمهورية في أوائل مارس الماضي، حيث تنص الوثيقة على إنشاء إدارات في جميع أنحاء الجمهورية، بغرض تشكيل الهيئات التنفيذية لسلطة الدولة، على جميع الأراضي المحررة من قوات الأمن التابعة للنظام في كييف، وتلك الواقعة تحت سيطرتها.

المصدر: نوفوستي

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