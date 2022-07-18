التشيك تقترح مراجعة أسس العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، عن عزمه اقتراح إعادة النظر في أسس العلاقات مع روسيا، استنادا إلى ما أسماه "التهديدات الجديدة"، على دول الاتحاد.

جاء ذلك قبيل اجتماع يعقد في بروكسل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث تترأس جمهورية التشيك حاليا الاتحاد الأوروبي، حيث تابع ليبافسكي: "أحثكم على التفكير فيما ينبغي أن تكون عليه سياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة تجاه روسيا، حيث أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في سياستنا وإجراءاتنا تجاه روسيا".

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ووفقا له، قد يتم إجراء مناقشة تفصيلية في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية، براغ، نهاية أغسطس المقبل، وأوضح ليبافسكي: "هناك عدد من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، والتي يجب تحديثها وتكييفها مع الواقع الجديد للعداء، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة التهديدات الروسية".

وسوف يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، 18 يوليو، العقوبات المفروضة على روسيا، وكذلك مساعدة أوكرانيا، حيث من المتوقع أن تشمل الإجراءات الجديدة قيودا على واردات الذهب الروسي، وعقوبات فردية جديدة. وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن النقاش في هذا الاجتماع لن يكون بشأن حزمة جديدة من العقوبات، وإنما حول تعزيز وتحسين عملية الإجراءات الحالية.

المصدر: نوفوستي