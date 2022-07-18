المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يغرد بمناسبة الذكرى السنوية لأول تجربة نووية أمريكية

غرد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في "تويتر"، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى السنوية لأول تجربة نووية أمريكية، وبخصوص زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.

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وقال ناصر كنعاني في "تويتر": "فكاهية العصر: في الذكرى السنوية لأول تجربة نووية أمريكية، وخلال زيارة الكيان الصهيوني المنتهك للقوانين الذي يمتلك قنبلة نووية سرية، أكد بايدن أنه لن "يسمح" لإيران بإنتاج قنبلة نووية..محاولة لإرضاء الكيان الإسرائيلي العنصري عبر قنابل لم تبحث إيران عنها أبدا".

فكاهية العصر: في الذكرى السنوية لأول تجربة النووية الأمريكية وخلال زيارة الكيان الصهيوني المنتهك للقوانين الذي يمتلك قنبلة نووية سرية، أكد بايدن أنه لن "يسمح" لإيران بإنتاج قنبلة نووية.

محاولة لإرضاء الكيان الإسرائيلي العنصري عبر قنابل لم تبحث إيران عنها أبدا. — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) July 18, 2022

وأمس الأحد، ردت الخارجية الإيرانية على تصريحات جو بايدن، التي أطلقها خلال زيارته الاخيرة للشرق الأوسط، بالقول: "إن المزاعم والاتهامات التي قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته الشرق أوسطية ومنها تصريحاته في قمة جدة مرفوضة ولا أساس لها، وإن هذه المزاعم الفارغة تأتي في سياق استمرار السياسة الأمريكية لخلق الفتن وبث التوتر في المنطقة"، لافتة إلى "ماضي الولايات المتحدة كأول دولة استخدمت القنبلة النووية، واستمرارها في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وقيامها بالاحتلال والعدوان العسكري، وبيع السلاح بالجملة والترويج للعسكرة في المنطقة".

ويأتي ذلك بعد أن قال بايدن: "سنعزز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية، ولن نسمح لإيران أبدا بالحصول على سلاح نووي".

المصدر: RT