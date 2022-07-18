بيسكوف: العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي عند تحقيق أهدافها

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بعدم وجود إطار زمني للعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وستنتهي عند تحقيق جميع أهدافها.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في حديث لبيسكوف، بثته قناة "روسيا 24"، مع الإذاعة والتلفزيون الحكومي الإيراني، حيث تابع أن روسيا "ليس لديها شك في أن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي بعد تحقيق أهدافها، حيث شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا على أن القوات المسلحة الروسية لديها أوامر واضحة بتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية لأوكرانيا، وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين. لذلك تعمل القوات المسلحة الروسية بحذر شديد، باستخدام أسلحة عالية الدقة، تستثني أي ضربات موجهة إلى البنية التحتية المدنية، الأمر الذي لا يمكننا قوله عن الجانب الأوكراني".

المصدر: نوفوستي