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دونيتسك: القوات المتحالفة دمرت منظومتي "غراد" صاروخيتين أوكرانيتين

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دونيتسك: القوات المتحالفة دمرت منظومتي
Sputnik
جمهورية دونيتسك الشعبية
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أعلنت الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أنها قامت بالتعاون مع القوات الروسية خلال اليوم الماضي بتدمير منظومتي "غراد" صاروخيتين.

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وجاء في بيان صدر عن الشرطة الشعبية ونشر في صفحتها على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أدت الأعمال المشتركة لقوات جمهورية دونيتسك والقوات المسلحة الروسية إلى تدمير أسلحة ومعدات العدو وعلى وجه الخصوص منظومتي "غراد" صاروخيتين، وسيارتين. كما تم تدمير 4 نقاط لإطلاق النار للعدو في منطقة التجمع السكني ماريينكا".

وتقع مدينة ماريينكا على بعد 25 كيلومترا غرب مدينة دونيتسك وتستخدمها القوات الأوكرانية حاليا لقصف دونيتسك.

المصدر: نوفوستي

 

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