مقاطعة خيرسون تباشر بالانتقال إلى الرعاية الصحية المجانية

قالت وزارة الصحة الإقليمية بمقاطعة خيرسون، في بيانها اليوم، إن عملية تقديم الرعاية الصحية المجانية للسكان بدأت في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي.

وأضاف البيان: "بات بمقدور سكان مقاطعة خيرسون الحصول على الرعاية الطبية المجانية في المؤسسات الطبية في المنطقة".

وذكر البيان أنه سيتم استثناء من ذلك، بعض الخدمات المدفوعة، بما في ذلك التجميل، وعلاج العقم وعلاج التأتأة والتلعثم، وتصحيح البصر، والرعاية الطبية في مراكز الراحة والاستجمام.

ويشار إلى أن الجيش الروسي، تمكن خلال العملية العسكرية الخاصة، من السيطرة على مقاطعة خيرسون وساحل بحر آزوف التابع لمقاطعة زابوروجيه.

إقرأ المزيد

وتم هناك تشكيل إدارات لتدبير شؤون السكان، ويجري التقاط بث محطات الإذاعة والتلفزيون الروسية هناك، وعادت كذلك حركة التجارة مع القرم. وأعلنت المقاطعتان عن الرغبة في الانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي