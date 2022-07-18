قناة تركية: أردوغان سيناقش مع بوتين في طهران نتائج "اجتماع الحبوب"

ذكرت قناة TRT Haber التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم أن يبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء في طهران نتائج الاجتماع الرباعي حول قضية الحبوب الأوكرانية باسطنبول.

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والأسبوع الماضي، عقدت في اسطنبول مفاوضات بين وفود عسكرية من تركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد من الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية تصدير الحبوب الأوكرانية، حيث قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عقب اللقاء إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز تنسيق في اسطنبول يضم ممثلين عن أطراف الاجتماع.

وقالت القناة الحكومية التركية اليوم الاثنين: "سيناقش الزعيمان نتائج الاجتماع الذي عقد في اسطنبول والقرارات المتخذة. ومن المتوقع أن يجتمع الطرفان مرة أخرى هذا الأسبوع في اسطنبول لمناقشة الوثيقة النهائية".

وكان مصدر لوكالة "نوفوستي" على دراية بالموضوع، ذكر أن الموعد الأولي لاجتماع جديد لوفود تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن قضية الحبوب هو 20-21 يوليو، وأنه لا توجد عقبات كبيرة لتوقيع اتفاقية بشأن مرور السفن المحملة بالحبوب في البحر الأسود، ولم تبق هناك إلا تفاصيل فنية.

وحسب المصدر، فإن الاتفاق حول قضية الحبوب سيقضي بإنشاء منطقة آمنة لتفتيش السفن بالقرب من المياه الأوكرانية، وليس في الموانئ، بينما ستتولى تركيا والأمم المتحدة بشكل مشترك مهمة مراقبة السفن.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور طهران الثلاثاء 19 يوليو وسيجري محادثات مع نظيريه الإيراني والتركي.

المصدر: "نوفوستي"