شرطة لوغانسك: القضاء على 57 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي

أعلنت الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية أن القوات الأوكرانية فقدت في اليوم الماضي 57 شخصا ودبابة واحدة وناقلتي جنود مدرعتين.

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وجاء في بيان صدر عن الشرطة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "خلال المعارك مع وحدات وزارة الدفاع تكبد العدو خلال الساعات الـ24 الأخيرة خسائر بشرية ومادية وخاصة 57 شخصا ودبابة واحدة وناقلتي جنود مدرعتين و4 سيارات".

وقالت جمهورية لوغانسك الشعبية، أمس الأحد، إن خسائر القوات الأوكرانية قبل يوم من ذلك بلغت 62 شخصا و3 ناقلات جنود مدرعة و9 سيارات.

المصدر: نوفوستي