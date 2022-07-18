برلمانية ألمانية: ينبغي حل الناتو ولا سلام في أوروبا دون مراعاة مصالح روسيا

قالت سيفيم داغديلين البرلمانية الألمانية عن الحزب اليساري إنه يجب على دول أوروبا تجاوز الرغبة في المواجهة والتخلص من تفكير التكتلات، من أجل الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار.

وذكرت البرلمانية في مقابلة مع الصحيفة الصينية Global Times، أن الحل يكمن في اعتماد سياسة الانفراج، على غرار تلك التي تم تنفيذها في وقت من الأوقات من قبل المستشار الأسبق لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويلي برانت.

وأشارت إلى أن التوازن السلمي للمصالح، يعتبر في الوقت الراهن، السبيل الوحيد للخروج من "دوامة التصعيد".

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وأضافت عضو البوندستاغ: "قد يبدو ذلك طوباويا للكثيرين في ألمانيا اليوم، لكن يجب أن يكون هدفنا على المدى الطويل هو حل الناتو واستبداله بنظام أمن جماعي يركز على نزع السلاح والتعاون".

كما شددت البرلمانية، على أن الناتو، رغم كل التأكيدات والمزاعم ، ليس تحالفا دفاعيا على الإطلاق، لأنه وعلى مدى سنوات طويلة تقف بالمرتبة الأولى بالنسبة للدول الأعضاء في الحلف المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، وهي تسعى وراءها دون تردد.

وقالت: "أما الاتحاد الأوروبي، فيجب عليه التوقف عن التكيف مع استراتيجية الولايات المتحدة، لأنه بدون مراعاة مصالح روسيا، لن يتحقق السلام في أوروبا".

المصدر: نوفوستي