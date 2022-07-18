جوزيب بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا "مسألة حياة أو موت"

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" بالتوصل لاتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

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ووصل بوريل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الأزمة الأوكرانية.

وأوضح بوريل لدى وصوله قائلا: "إن حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق"، الذي يتم التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن "مقترحات روسيا حظيت عموما بتأييد المشاركين في المشاورات"( في اجتماع أنقرة)، مضيفا أن المستقبل القريب، سيشهد انتهاء العمل على صياغة وثيقة نهائية تحت عنوان "مبادرة البحر الأسود".

المصدر: "فرانس برس" +وكالات