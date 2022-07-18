 
مباشر

جوزيب بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا "مسألة حياة أو موت"

أخبار العالم

جوزيب بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا
AP Olivier Matthys
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfto

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" بالتوصل لاتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

إقرأ المزيد
مصدر يكشف بعض تفاصيل
مصدر يكشف بعض تفاصيل "اتفاقية الحبوب"

ووصل بوريل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الأزمة الأوكرانية.

وأوضح بوريل لدى وصوله قائلا: "إن حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق"، الذي يتم التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن "مقترحات روسيا حظيت عموما بتأييد المشاركين في المشاورات"( في اجتماع أنقرة)، مضيفا أن المستقبل القريب، سيشهد انتهاء العمل على صياغة وثيقة نهائية تحت عنوان "مبادرة البحر الأسود".

المصدر: "فرانس برس" +وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا