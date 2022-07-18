القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 53 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم، إن الفصائل الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 53 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية بـ665 قذيفة من مختلف العيارات.

وفي التفاصيل، استهدفت القوات الأوكرانية في الساعة السابعة وأربعين دقيقة من صباح اليوم المركز السكني ميخائيلوفكا بعشر قذائف هاون من عيار 122 مم.

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وقبل ذلك، في الساعة السادسة و10 دقائق، قصف الجيش الأوكراني المركز السكني بانتيليمونوفكا، بعشر قذائف مدفعية من عيار 155 مم، وفي الساعة السابعة وعشرين دقيقة صباحا أطلق الأوكرانيون 10 قذائف أخرى من نفس العيار على البلدة المذكورة.

وأشارت القيادة، في بيانها اليوم، إلى أن القصف الأوكراني تسبب بإصابة 3 أشخاص من سكان الجمهورية المدنيين بجروح.

المصدر: نوفوستي