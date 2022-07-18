استطلاع رأي إسرائيلي يكشف عن تشكيلة الكنيست المتوقعة

كشف استطلاع انتخابي جديد للقناة الاسرائيلية "13" مساء أمس الأحد، أنه في حال ترأس النائب إيتمار بن غفير رئاسة حزب "الصهيونية الدينية" فإن الحزب سيقفز إلى المركز الثالث.

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وإذا ما وصل حزب "الصهيونية الدينية"، فسيصبح ثالث أكبر حزب إسرائيلي، حيث أنه في حال حصل هذا السيناريو، فإن حزب الليكود سيحصل على 32 مقعدا مقابل 35-36 مقعدا في الاستطلاعات الأخرى، وباقي أحزاب كتلة اليمين تتوزع، إذ سيحصل "شاس" المتدين على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، وتصل كتلة رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، إلى 60 مقعدا.

كما سيحصل حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على 22 مقعدا، وتجمع وزير الدفاع، بيني غانتس، وغدعون ساعر، سيحصل على 11 مقعدا فقط، في حين أن حزب "العمل" سيحصل على 7 مقاعد و"يسرائيل بيتنو" على 6 مقاعد، بينما ستحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، وسيحصل كل من حزبي "ميرتس" و"القائمة الموحدة" على 4 مقاعد، فيما حزب "يمينا" برئاسة آييلت شاكيد لا يتجاوز نسبة الحسم.

هذا وكشف الإعلام العبري العبرية كيف تبدو الخريطة السياسية حين يرأس كل من زهافا جالئون أو يائير جولان رئاسة ميرتس.

وأشار إلى أنه في حال ترأست جالئون القائمة، فإن "ميرتس" برئاستها سيحصل على 5 مقاعد، وباقي الأحزاب تنقسم كالآتي": "الليكود سيحصل على 34 مقعدا، و"يش عتيد" سيحصل على 22 مقعدا، واتحاد غانتس-ساعر سيحصل 12 مقعدا، و"الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريش سيحصل على 10 مقاعد، و"شاس" سيحصل على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" سيحصل على 7 مقاعد، وسيحصل كل من "يسرائيل بيتنو" و"العمل" والقائمة "المشتركة" على 6 مقاعد، وستحصل القائمة "الموحدة" على 4 مقاعد، و"يمينا" لا تتجاوز نسبة الحسم، والكتلة برئاسة نتنياهو ستحصل على 59 مقاعد، والأحزاب التي تركب الحكومة الحالية ستحصل على 55 مقعدا".

بينما إذا ترأس يائير جولان رئاسة ميرتس فإن الحزب سيكون قريبا من نسبة الحسم مع 4 مقاعد، وباقي الأحزاب ستتوزع كالآتي: "الليكود" مع 34 مقعدا، و"يش عتيد" مع 22 مقعدا، وقائمة "غانتس-ساعر" مع 12 مقعدا، و"الصهيونية الدينية" مع 10 مقاعد، و"شاس" مع 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" و"العمل" يحصل كل واحد منهما على 7 مقاعد، و"القائمة المشتركة" و"يسرائيل بيتنو" يحصلان على 6 مقاعد، والقائمة "الموحدة" مع 4 مقاعد، وايضا "يمينا" برئاسة أييلت شاكيد لاتتجاوز نسبة الحسم، وفي مبنى الكتل لا يوجد تغير.

وعن مدى الملائمة لرئاسة الحكومة، بين استطلاع الرأي أن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو يواصل الحصول على 45% من التأييد، ويائير لابيد يحصل على 32%.

المصدر: "I24"