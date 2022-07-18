صحيفة: زوجة نجل وزير الدفاع التركي تدير شركة أمريكية ضخمة

ذكرت صحيفة "زمان" أن ميليس كاهيا أكار، زوجة نجل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تتولى منصب المدير العام لشركة جنرال أتلانتيك العالمية ومقرها الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة إن هذه الشركة "تستثمر ملايين الدولارات في الشركات التركية العملاقة، واستثمرت مؤخرا ما مقداره 44 مليون دولار في تطبيق (يماك سبتي) الخاص بالطعام".

ووصفت جنرال أتلانتيك بأنها "تقدم رأس المال والدعم الاستراتيجي لشركات النمو العالمية".

ونقل عن ميليس كاهيا أكار، المدير العام لشركة جنرال أتلانتيك، "التي لديها استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار في تركيا"، قولها إن "الشركة وجدت فرصة استثمار جيدة في تركيا"، مشيرة أيضا إلى وجود "إمكانات هائلة في تركيا. تركيا على قائمة الدول ذات الأولوية لدينا".

zamanarabic.com

وعن سيرتها الذاتية، ذكر أن ميليس كاهيا أكار، كانت "تخرجت من كليات الهندسة الكهربائية والإلكترونية والاقتصاد بجامعة ييل بعد إكمال تعليمها في تركيا".

والتحقت السيدة أكار "بالمقر الرئيسي لشركة جنرال أتلانتيك في نيويورك في فبراير 2016 أصبحت ميليس كاهيا أكار، التي انتقلت من نيويورك إلى لندن لتأسيس وإدارة عمليات البيع بالتجزئة والمستهلكين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وجه شركة جنرال أتلانتيك في قمة (المرأة في الاستثمار) التي عقدت في هارفارد تحت رعاية جنرال أتلانتيك".

وأفيد في هذا السياق أيضا بأن "ميليس كاهيا أكار، ذات الـ 34 عاما، بات اسمها في قائمة، 40 شابا تركيا مؤثرا تحت سن الأربعين في أمريكا في عام 2019".

المصدر: زمان