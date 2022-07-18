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مصدر أمني: العثور على موقع إطلاق نار للمخربين الأوكرانيين في مدينة خيرسون

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مصدر أمني: العثور على موقع إطلاق نار للمخربين الأوكرانيين في مدينة خيرسون
AP
أوكرانيا، أرشيف
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أفاد مصدر أمني روسي بأن موظفي إحدى هيئات الأمن الروسية عثروا في مدينة خيرسون على موقع إطلاق نار نظمه مخربون أوكرانيون لقصف الطريق الإقليمي.

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وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم اختيار موقع لإطلاق النار لكي يشمل نطاق عمله نقطة المرور وجزءا من الطريق الإقليمي الذي تسير فيه المعدات العسكرية الروسية والقافلات الإنسانية ووسائل النقل التي تقوم بنقل المنتجات الزراعية".

وأضاف أن موقع إطلاق النار تم تنظيمه في منطقة بناء محطة للبنزين في شارع أولخافايا جنوب غرب المدينة. 

المصدر:  نوفوستي

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