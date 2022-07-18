كليشاس: اجتثاث النازية يقترب لا محالة من جميع هيئات سلطات كييف

قال أندريه كليشاس رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي عند تعليقه على الإقالات الأخيرة في هرم السلطة بأوكرانيا إن اجتثاث النازية يقترب لا محالة من كل هيئات سلطات كييف.

وكتب كليشاس في قناته على تيليغرام: "يفر من النازيين في كييف، حتى الذين خدموهم بشكل متفان وفعال. وتقترب عملية اجتثاث النازية بشكل محتوم من جميع هيئات السلطة التي لا تزال حتى الآن تحت سيطرة الطغمة العسكرية تحت قيادة هذا المهرج. ولا يمكن للمراسيم إيقاف عمليات الفرار".

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ويشار إلى أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أقال في وقت سابق، المدعي العام لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا ورئيس جهاز الأمن الأوكراني إيفان باكانوف من مناصبهما، وبرر ذلك بوجود وقائع عمليات خيانة للدولة من جانب بعض موظفي هاتين المؤسستين.

من جانبها، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على هذه الإقالات، بالقول إن عملية اجتثاث النازية تجري بوتيرة متسارعة.

المصدر: نوفوستي