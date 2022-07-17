لافروف يعلق على أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن تحاول تبرير أنشطتها البيولوجية في أوكرانيا من خلال الادعاء بأنها كانت سلمية، فيما لا يوجد أي دليل على سلميتها.

وقال لافروف إن الأدلة التي عثرت عليها قوات العمليات الخاصة العسكرية في المختبرات البيولوجية العسكرية في الأراضي المحررة بدونباس والمناطق المجاورة تشير بوضوح إلى انتهاكات مباشرة لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.

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وأضاف أن الإدارة الأمريكية تحاول تبرير ذلك بالقول إن جميع الأبحاث البيولوجية في أوكرانيا كانت ذات طبيعة سلمية ومدنية فقط. ولكن لا يوجد أي دليل على ذلك.

ونشر البنتاغون في وقت سابق مذكرة تفيد بأنه على مدار العشرين عاما الماضية، قدمت السلطات الأمريكية الدعم إلى 46 مختبرا مدنيا مختلفا ومنشآت رعاية صحية ومراكز تشخيص في أوكرانيا، في إطار تعاون سلمي.

المصدر: نوفوستي