العراق.. اندلاع حريق في مصفاة للنفط قرب أربيل (فيديو)

اندلع يوم الأحد حريق ضخم في مصفاة للنفط على طريق أربيل مخمور في العراق، وأنباء عن تضرر المصفاة.

وحسب أحد المصادر من داخل المصفاة فإن الحريق تسبب في خروج جزء منها عن العمل.

وأكد أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه من دون بيان مزيد من التفاصيل.

من جهته أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل سركوت كارش أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع في أحد الخزانات داخل المصفى ولم يتسبب بأضرار بشرية.

وأفاد شهود عيان لـ CNBC عربية بأن الحريق يمتد لمسافة كيلومترين وتحاول فرق الدفاع المدني إخماده.

اندلاع حريق في مصفاة للنفط على طريق اربيل - مخمور pic.twitter.com/VdEr9lxm5u — علاء حسين (@Alaa_hussein1) July 17, 2022

المصدر: RT