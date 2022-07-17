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باحث بريطاني: تدمير روسيا صواريخ Harpoon "خبر سيء" لكييف

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باحث بريطاني: تدمير روسيا صواريخ Harpoon
Globallookpress Raul Moreno
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اعتبر الصحفي البريطاني والباحث في مكافحة التطرف جاك باكبي، أن تدمير الجيش الروسي مخزنا لصواريخ Harpoon الأمريكية المضاد للسفن في أوديسا وصواريخ HIMARS شرق أوكرانيا "خبر سيء" لكييف.

وقال باكبي إن "الضربات ستكون تطورا إيجابيا للجيش الروسي إذا تبين أن التقارير دقيقة وخاصة بعد "التوقف العملياتي" الأخير، وخسارة صواريخ Harpoon هي أيضا أخبار سيئة لأوكرانيا".

ووفقا له، فإن HIMARS وHarpoon من أنجح نماذج المدفعية والصواريخ في الدول الغربية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير راجمة صواريخ HIMARS شرق أوكرانيا، ومستودع لصواريخ Harpoon في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، مما يحبط نظام كييف ورعاته، حيث فاخروا كثيرا بهذه الصواريخ، وهددوا بقصف القرم الروسية بها، وأنها "ستقلب موازين الحرب" في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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