شولتس: الاتحاد الأوروبي يمر بتحول تاريخي وعليه التغلب على التناقضات الداخلية

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الاتحاد الأوروبي يمر بتحول تاريخي، ويجب عليه التغلب على التناقضات الداخلية وسط التحديات المتزايدة، وأن يصبح لاعبا أقوى على الساحة الدولية.

وكتب شولتس في مقال نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغزيتونغ" أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى التغلب على التناقضات الداخلية وأن يصبح لاعبا جيوسياسيا أقوى في سياق الاضطرابات العالمية".

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وأضاف أن الخلاف المستمر بين الدول الأعضاء يضعف التكتل، ولهذا السبب فإن أهم طريقة للتعامل مع نقطة التحول التاريخي هي وحدة الاتحاد.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى سياسة دفاع وهجرة منسقة.

واعتبر أن "أوروبا الموحدة تحتاج إلى تحقيق السيادة التكنولوجية والاستقرار الديمقراطي".

وأكد أن برلين ستقدم في الأشهر المقبلة مقترحات ملموسة لتحقيق هذه الأهداف.

المصدر: "سبوتنيك"