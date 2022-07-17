بيلاروس تعلن قرب تسليح جيشها بصواريخ "إس-400" الروسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfqf
أعلن نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش البيلاروسي دميتري ميخولاب، عن قرب تسليح جيش بلاده بصواريخ "إس-400" الروسية المضادة للأهداف الجوية.
وقال ميخولاب في تصريح لقناة STV إنه "سيتم تسليح الجيش في المستقبل القريب بطائرات هليكوبتر هجومية Mi-35 وصواريخ "إس-400".
وفي مايو، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن مينسك اشترت "الكمية المناسبة" من صواريخ "إسكندر" الساحلية و"إس-400" من روسيا.
المصدر: "نوفوستي"