 
مباشر

بيلاروس تعلن قرب تسليح جيشها بصواريخ "إس-400" الروسية

أخبار العالم

بيلاروس تعلن قرب تسليح جيشها بصواريخ
Sputnik
منظومة إس 400 الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfqf

أعلن نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش البيلاروسي دميتري ميخولاب، عن قرب تسليح جيش بلاده بصواريخ "إس-400" الروسية المضادة للأهداف الجوية.

وقال ميخولاب في تصريح لقناة STV إنه "سيتم تسليح الجيش في المستقبل القريب بطائرات هليكوبتر هجومية Mi-35 وصواريخ "إس-400".

إقرأ المزيد
لوكاشينكو: ناقشت مع بوتين خطط الغرب لمهاجمة روسيا عبر أوكرانيا وبيلاروس
لوكاشينكو: ناقشت مع بوتين خطط الغرب لمهاجمة روسيا عبر أوكرانيا وبيلاروس

وفي مايو، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن مينسك اشترت "الكمية المناسبة" من صواريخ "إسكندر" الساحلية و"إس-400" من روسيا.

 

المصدر: "نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا