"شتاء العملات المشفرة".. "أوبن سي" تستغني عن 20% من موظفيها

اتجهت منصات شركات العملات المشفرة الكبرى والبورصات ومنصات بيع الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT)، إلى تقليص عدد موظفيها في محاولة للتكيف مع هبوط السوق.

وفقدت منصات شركات العملات المشفرة الكبرى والبورصات ومنصات بيع الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال أكثر من ثلثي قيمتها منذ بلوغ الذروة نهاية العام الماضي.

وأعلنت منصة الأصول غير القابلة للاستبدال (NFT) "أوبن سي" (opensea) عن تسريح جماعي للعاملين، لتنضم إلى شركات العملات المشفرة الأخرى في تقليل عدد الموظفين خلال واحدة من أكثر الفترات تقلبا في تاريخ الصناعة.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ديفن فينزر في إفصاح على "تويتر" إن شركته سرحت ما يصل إلى 20% من موظفيها.

وذكر فينزر أن سبب تسريح العاملين هو "مزيج غير مسبوق من شتاء العملات المشفرة وعدم استقرار الاقتصاد الكلي الواسع".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعداد الشركة لاحتمال حدوث ركود طويل الأمد، كما أن التغييرات التي نجريها اليوم تضعنا في وضع يسمح لنا بالحفاظ على عدة سنوات من التشغيل في ظل سيناريوهات متشائمة".

Today is a hard day for OpenSea, as we’re letting go of ~20% of our team. Here’s the note I shared with our team earlier this morning: pic.twitter.com/E5k6gIegH7 — Devin Finzer (dfinzer.eth) (@dfinzer) July 14, 2022

وتعكس عمليات التسريح الحالة المزرية لسوق العملات المشفرة، التي انخفضت قيمتها المجمعة بأكثر من الثلثين مقارنة بذروة العام الماضي.

وتعتبر "أوبن سي" واحدة من أكبر أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال في العالم، حيث شهدت منذ إطلاقها في عام 2017 تعاملات تتجاوز 10 مليارات دولار.

وتعد الرموز غير القابلة للاستبدال أصولا رقمية، وهي بمثابة شهادات توثيق لعدد من الأصول، وفي بعض الحالات ملكية الأصول، التي تتراوح من رسوم فنية باهظة الثمن تجسد أشكال قردة إلى مقتنيات، مثل توقيعات المشاهير والسلع المادية مثل حالة الويسكي النادر.

وتعرضت منصة "أوبن سي" نهاية يونيو الماضي، لخرق البيانات بعد أن سرب موظف في "Customer.io" شريك البريد الإلكتروني المتعاقد مع المنصة، بيانات المستخدم.

المصدر: وسائل إعلام