وسائل إعلام: تعليق توجيهات بايدن حيال مشاركة المتحولين جنسيا في الرياضات النسائية في تينيسي

علّق القاضي الفيدرالي في ولاية تينيسي الأمريكية، تشارلز إيكلي، توجيها أصدره الرئيس جو بايدن يسمح للمتحولين جنسيا بالتنافس الرياضي، واستخدام المرحاض على أساس جنسي.

وأفاد موقع Inside the Games بأن قرار القاضي سيجعل مبادرة الإدارة الرئاسية مستحيلة على بعض الدول في اتخاذ قرارها بشأن قبول الرياضيين المتحولين جنسيا في المنافسات.

في يونيو شدد الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) قواعد التنافس بين المتحولين جنسيا.

وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن هذه النية من قبل رئيس الاتحاد العالمي لألعاب القوى (العالم لألعاب القوى) سيباستيان كو.

ويخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أيضا مراجعة سياسته المتعلقة بقبول المتحولين جنسيا.

المصدر: "نوفوستي"