أكدت صحيفة Rebelión الإسبانية أن مجموعة دول "بريكس" تعزز برامج التنمية والتكامل الاقتصادي في ما بينها، في وقت تنهك فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفسيهما بابتزاز روسيا.

وكتب هيديلبيرتو لوبيس بلانش: "بينما تنهك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفسيهما بالابتزاز، الذي يطلق عليه تعبيرا ملطفا "العقوبات" ضد روسيا والدول الأخرى التي لا تتبع إملاءات واشنطن، تمضي دول "بريكس" قدما في برامج التنمية والتكامل الاقتصادي والتجارة المربحة لأعضائها".

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وأشاد الصحفي بقمة "البريكس" التي عقدت في يونيو وأشار إلى أن القمة أظهرت تكثيف الاتصالات بين الشركات الروسية وشركاء "بريكس"، وتجلى ذلك بشكل خاص في مفاوضات فتح شبكة من المتاجر الهندية في موسكو وزيادة حصة السيارات والمعدات الصينية في السوق، لافتا إلى أن تصدير النفط الروسي إلى الصين والهند ارتفع بشكل ملحوظ.

المصدر: RT