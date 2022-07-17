الاستخبارات التركية تحيّد "درسيم ملاطية الكردي" شمالي العراق

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد قيادي في حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" شمالي العراق.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، يوم الأحد، أن الاستخبارات التركية تتبعت القيادي عزالدين إنان الملقب حركيا بـ "درسيم ملاطية" في منطقة دهوك - غارا شمالي العراق.

وأضافت أن الاستخبارات التركية نفذت عملية أمنية خلال اجتماع إنان مع مجموعة من مسلحي التنظيم بالمنطقة، وتمكنت من تحييده مع آخرين.

ووفق المصادر، انضم إنان لصفوف التنظيم 1992، وانخرط في أنشطته في سوريا والعراق.​​​​​​​

المصدر: الأناضول