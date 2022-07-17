صحيفة: كل الذين حاولوا معاقبة روسيا من نابليون إلى هتلر عوقبوا هم أنفسهم وهذا ما ينتظر بايدن

قالت صحيفة The Statesman الهندية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب مع الغرب بمعاقبة روسيا على أحداث أوكرانيا، لكن كل من حاول معاقبة روسيا تعرض بنفسه للعقاب في نهاية المطاف.

وأضافت المقالة: "الروس سلاف. ويعتبر الأنجلو ساكسون والكاثوليك، السلاف أقل شأنا منهم، على الرغم من أن السلاف ينتمون إلى العرق الأبيض. وهم طبعا يرون في أحداث أوكرانيا، فرصة لتلقين السلاف درسا. ولكن أوكرانيا سلافية أيضا، ورغم ذلك يرى الغرب في النزاع بين السلاف فرصة عظيمة للسيطرة على العدو السلافي الأكبر، روسيا. لكن كل الذين حاولوا معاقبة روسيا الأم (من نابليون إلى هتلر) عوقبوا هم أنفسهم. مثل هذا المصير ينتظر بايدن".

وترى الصحيفة أن قادة الغرب يريدون تغيير النظام في موسكو، لكن بدلا من ذلك سقط أحد القادة الرئيسيين في العالم الغربي - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والحبل جرار.

وتابعت المقالة: "وجد الغرب في شخص رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، شريكا جاهزا. وقام الناتو بتسليح أوكرانيا حتى الثمالة. لكن روسيا لا تخسر حروبها عادة".

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وشددت الصحيفة على أنه بدون موارد الطاقة الروسية، باتت الاقتصادات الغربية وخاصة ألمانيا، مشلولة، ومن الواضح أنه إذا هوت ألمانيا، فستهوي كل أوروبا.

المصدر: تاس