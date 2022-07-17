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شرطي خارج الخدمة يقتل رجلا في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية

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شرطي خارج الخدمة يقتل رجلا في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية
Legion-Media
شرطة واشنطن (صورة أرشيفية)
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أطلق شرطي لم يكن في نوبة عمله النار فقتل رجلا مسلحا بمسدس نصف آلي في منطقة الترفيه جنوب غرب واشنطن مساء السبت، حسبما أفادت شرطة العاصمة الأمريكية.

وجرت المواجهة بعد الساعة التاسعة مساء بقليل بالتوقيت المحلي في منطقة ذا وارف، وهي منطقة مطاعم ومتاجر وأماكن ترفيهية على طول نهر بوتوماك.

وأطلق الشرطي، الذي كان مع شرطي آخر خارج الخدمة في ذلك الوقت، طلقة واحدة في الأقل، حسب قائد الشرطة روبرت كونتي.

ووأوضح كونتي في بيان للصحفيين أن الشرطيين رصدا الرجل وهو يصوب مسدسا بينما كان على رصيف خارج المطعم مباشرة، وأنهما "اشتبكا" معه.

كما قال إن المشتبه به أظهر تحديا كبيرا، وإن التحقيق مستمر، مضيفا أن شخصا ربما كان مع المسلح يعالج في المستشفى من جرح سطحي.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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