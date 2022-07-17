صربيا ترسل مذكرة احتجاج إلى كرواتيا

قال وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش، إن وزارته وجهت مذكرة احتجاج إلى كرواتيا بسبب منع سلطاتها رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش من القيام بزيارة خاصة لمعسكر الاعتقال ياسينوفتس.

وذكر الوزير الصربي، أنه صدم من قرار زغرب المناهض للحضارة والمناهض لأوروبا. وتلا سيلاكوفيتش، على الصحفيين، مذكرة من وزارة الخارجية الكرواتية بتاريخ 15 يوليو، تفيد بأنه لم يتم إخطارها بزيارة فوتشيتش وأنه لا يمكن السماح بوصول شخصية رسمية مسؤولة بشكل خاص.

وقال الوزير الصربي: "سلمت وزارة الخارجية الصربية مذكرة، رفضت استلامها القائمة بأعمال سفارة كرواتيا، لذلك سأقرأها هنا. تشعر وزارة الخارجية الصربية بالصدمة من القرار المناهض للحضارة والمناهض لأوروبا الذي اتخذته السلطات الكرواتية بشأن منع زيارة رئيس صربيا مجمع المعتقلات".

وذكر الوزير أن سلطات صربيا، تعتبر قرار زغرب بالفاضح والمخيف والذي لا مثيل له بعد الحرب العالمية الثانية.

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وشدد على أن "حكومة صربيا، ستتخذ قرارها بخصوص التدابير الجوابية وفقا لمعايير القانون الدولي".

في وقت سابق، قالت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، إن سلطات كرواتيا منعت رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش من القيام بزيارة خاصة لمجمع معسكرات الاعتقال ياسينوفتس.

ووصفت رئيسة حكومة صربيا، هذا القرار بالفاضح والمعادي للمعايير الأوروبية.

المصدر: نوفوستي